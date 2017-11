Broos waarschuwt de Rode Duivels voor een Afrikaans land in het bijzonder: "Als je die tegenkomt in de eerste wedstrijd, zal je zweten"

Hugo Broos is al sinds februari 2016 bondscoach van Kameroen. De Belgische trainer weet als geen ander welke Afrikaanse landen België straks best vermijdt op het WK in Rusland.

In Het Nieuwsblad toont Broos zich alvast bevreesd voor een land in het bijzonder: Senegal. "Dat is een goede ploeg, hoor. Mané (Liverpool) en Kouyate (ex-Anderlecht, nu West Ham) zijn de sterren van het team. Als je die tegenkomt in de eerste wedstrijd, dan zal je zweten. Toch best vermijden, die Senegalezen.

Met Kameroen speelden we in een oefeninterland tegen Colombia. Dat was geen lachertje. De aanvalslinie van Uruguay mag er ook wezen met Suarez en Cavani. De Zwitsers zijn op grote toernooien meestal niet bijzonder goed. Tegen dat land mogen we dus wel geloot worden.

Hetzelfde geldt voor Iran en Panama. Dat we veel spelers van deze landen niet kennen, is meestal een goed teken. Tot slot kunnen we uit pot 4 best Japan vermijden, alsook Spanje in pot 2 om overduidelijke redenen", aldus Broos.