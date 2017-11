🎥 Ophef in Engeland: Had Mignolet hier altijd rood moeten krijgen?

Foto: © photonews

Liverpool won gisteren met ruime 0-3 cijfers bij Stoke City, maar één fase bij een 0-1 stand zorgde voor ophef. Simon Mignolet kwam ver uit en tackelde Diouf, maar kwam zonder kaart weg.

Een strafschop was het niet, omdat het net buiten de zestien was, maar Mignolet had normaal gezien altijd met rood van het veld gemoeten. Dat was alvast de teneur over het Kanaal. Oordeel vooral zelf. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

Simon Mignolet stopping an almost certain goal for Mame Biram Diouf #WellInSon pic.twitter.com/UbBrA1I0xB — Top Tackles (@TopTackles) November 29, 2017

Mignolet zelf focuste op de overwinning en zijn clean sheet na de wedstrijd.