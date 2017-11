Ommekeer van Canada tegen Noorwegen, ook Brazilië en Nieuw-Zeeland wonnen

Foto: © photonews

In het vrouwenvoetbal is er de laatste week weer heel wat gebeurd. Terwijl de competities her en der alweer aantrekken, was er ook nog interlandvoetbal.

Zo speelde Canada een topwedstrijd tegen Noorwegen. Gausdal en Hansen brachten de Noren 0-2 voor, maar dat was uiteindelijk niet voldoende.

Ommekeer

Sinclair, Beckie en Leon zorgden namelijk voor een volledige ommekeer: 3-2. Een mooie afsluiter van voetbaljaar 2017 voor de Canadezen.

Brazilië won een oefenpot bij Chili met 0-3, terwijl Nieuw-Zeeland op bezoek bij Thailand ook ruim won: 0-5. Vrijdag is er in België en Nederland alweer competitievoetbal.