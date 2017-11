Roberto Martinez heeft een grote vrees, maar op welke groep moet hij hopen om het minste kilometers en vlieguren te hebben?

De Rode Duivels weten vrijdag in de vooravond tegen welke drie teams ze aan de bak moeten in de groepsfase van het WK 2018 in Rusland. Maar de ploegen tegen wie ze loten in de groepsfase lijkt voor Roberto Martinez niet eens het belangrijkste, er zijn andere factoren die belangrijk zijn.

Op een persconferentie voor afreis naar Moskou liet Roberto Martinez in zijn kaarten kijken. Niet over zijn droomloting of de ploegen waartegen hij wil spelen, maar wel over ... de afstanden. De Rode Duivels hebben al besloten dat ze in Moskou hun basiskamp op zullen zetten.

Niet te ver vliegen, want dat zou onze voorbereiding verstoren

En dus willen ze maar wat graag zo dicht mogelijk bij Moskou hun wedstrijden in de eerste ronde afwerken. "Niet te veel reizen, dat is inderdaad belangrijk. Als het meer dan drie uur vliegen is, verstoort dat onze voorbereiding toch wat."

Vluchten van minder dan drie uur moeten de Duivels wél aankunnen: "Dat hebben we in de kwalificaties ook gedaan (richting Griekenland en Cyprus onder meer). Als het echter langer zou zijn, dan gaan we misschien ietwat moeten aanpassen."

Reekshoofd

De Rode Duivels zijn als reekshoofd sowieso land 1 in hun groep, dus weten we nu al de mogelijkheden van speelsteden. In groep A zit Rusland, dus zijn er zeven mogelijkheden. We bekeken alvast eens wat de gevolgen zouden zijn in elke groep.

We gaven eerder al mee dat de afstanden al bij al beperkt zijn - zeker in vergelijking met de afstanden die soms moesten worden afgelegd in Brazilië tussen diverse speelsteden. Dat kan u HIER nog eens nalezen.

Belgische tijd Stad Aantal km Vluchturen Groep B 15/jun 19 uur Sochi 1640 2,5 20/jun 13 uur Moskou 0 0 25/jun 19 uur Saransk 600 1,5 Groep C 16/jun 11 uur Kazan 790 1,5 21/jun 13 uur Jekaterinenburg 1600 2,25 26/jun 15 uur Moskou 0 0 Groep D 16/jun 14 uur Moskou 0 0 21/jun 19 uur Nizhny Novgorod 400 1 26/jun 19 uur Sint-Petersburg 700 1,25 Groep E 17/jun 19 uur Rostov 1090 1,75 22/jun 13 uur Sint-Petersburg 700 1,25 27/jun 19 uur Moskou 0 0 Groep F 17/jun 16 uur Moskou 0 0 23/jun 16 uur Sochi 1640 2,5 27/jun 15 uur Kazan 790 1,5 Groep G 18/jun 16 uur Sochi 1640 2,5 23/jun 13 uur Moskou 0 0 28/jun 19 uur Kaliningrad 1140 2 Groep H 19/jun 13 uur Moskou 0 0 24/jun 19 uur Kazan 790 1,5 28/jun 15 uur Volgograd 970 1,75

De Rode Duivels kunnen alvast beginnen hopen op bepaalde groepen en vrezen voor bepaalde scenario's. Vooral groep G - met trips naar Sochi én Kaliningrad - lijkt een zware dobber, groep D lijkt de 'makkelijkste' loting qua kilometers afstand (in vogelvlucht) en netto vlieguren (in de tabel heen en terug).