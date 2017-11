Voormalige Brugse smaakmaker loodst zijn ploeg naar MLS-finale

Foto: © photonews

Toronto wist zich woensdag voor de tweede keer op rij te plaatsen voor de finale van de Major League Soccer, nadat het Columbus wist uit te schakelen. De voormalige Brugse smaakmaker Victor Vazquez gaf de assist bij het winnende doelpunt.

Nadat de heenwedstrijd op 0-0 was geëindigd, wist het team van Victor Vazquez de terugwedstrijd van de finale van de Eastern Conference met 1-0 te winnen. Het was Jozy Altidore die, op aangegeven van Vazquez, het winnende doelpunt tegen de netten trapte.

In de finale wacht ofwel titelverdediger Seattle ofwel Houston. Die laatste lijkt het meeste kans te maken, want het haalde het woensdag thuis met 2-0 in de heenmatch van de eindstrijd in de Western Conference.

Record

Vorig seizoen plaatste Toronto zich dus ook al voor de finale die na een strafschoppenreeks werd verloren tegen Seattle. Dit jaar is het team van Vazquez de torenhoge favoriet voor de eindzege nadat het reguliere seizoen werd afgesloten met een recordaantal punten (69) en zeges (20).