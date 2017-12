"Martinez zal spreken over fantastic and strong teams, maar de focus moet nu al op die kwartfinale liggen"

Foto: © photonews

Panama, Tunesië en Engeland. Dat worden de drie opponenten van de Rode Duivels in de groepsfase van het WK. "Tot in de kwartfinales krijgen de Belgen een vrijgeleide", analyseert Eddy Snelders de loting.

"Op het logistieke na is dit de perfecte trekking", overschouwt Snelders bij Voetbalkrant.com de loting. "Engeland is een ploeg die vooral sterk acteert vóór het toernooi. Daar moeten de Duivels niet bang van zijn. Panama en Tunesië zijn twee haalbare kaarten, ook al zal Roberto Martinez beweren dat het twee 'fantastic and strong teams' zijn."

In de achtste finale spelen de Belgen tegen Polen, Colombia, Senegal of Japan. "Ze hebben een vrijgeleide tot de kwartfinale. De focus moet nu al op die ronde liggen", meent Snelders. "In de wedstrijden voordien kunnen we alleen maar tevreden zijn met sprekende resultaten."

Nu zal blijken of er in vier jaar tijd ervaring en kwaliteit is bijgekomen

Als de verhoudingen gerespecteerd blijven, wacht dan Brazilië of Duitsland. "Tegen zo'n land moet België stunten. De vorm van de dag zal een belangrijke rol spelen. De Rode Duivels moeten laten zien dat wat vier jaar geleden niet kon, nu wel lukt."

"Dan zal blijken of er ervaring en kwaliteit is bijgekomen om toplanden als Brazilië en Duitsland te kloppen. Als we zulke teams kunnen challengen, hebben we een serieuze sprong voorwaarts gezet", besluit Snelders

​