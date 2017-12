Onyekuru klaar om te schitteren op het WK: "Onze tijd om de voetbalwereld te veroveren is aangebroken"

Foto: © photonews

Wie we wellicht ook zullen mogen bewonderen op het WK in Rusland is Henry Onyekuru. Met zijn land Nigeria zit hij vrijdag in pot vier van de WK-loting. Het geloof in een mooi verhaal is groot bij de Anderlecht-speler en zijn landgenoten.

“Wij zijn de Super Eagles en vrezen geen enkel team”, klinkt het vol zelfvertrouwen bij de aanvaller in gesprek met het Nigeriaanse AOI Football. "Ik kijk er enorm naar uit om tegen de allerbeste teams ter wereld te spelen. Het WK is een groots evenement waar enkel de beste teams en spelers aanwezig zullen zijn."

Onyekuru is niet bang voor een straffe uitspraak meer of minder. “Nigeria heeft een uitstekende voetbalgeschiedenis. Ik geloof dat onze tijd is aangebroken om de voetbalwereld te veroveren. Geld is niet het belangrijkste voor ons. Elke speler is gewoon fier om zijn land te vertegenwoordigen en gemotiveerd om sterk te presteren.

Nigeria zit in pot 4, wat doorgaans betekent dat ze tegen drie sterkere tegenstanders zullen uitkomen, indien we ons baseren op de FIFA-ranking. Bij de eerste oefenloting werd het Afrikaanse land ingedeeld in een groep met Duitsland, Uruguay en Denemarken. Hopelijk wacht hen vrijdag een iets gunstigere loting…