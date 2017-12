Zomeraanwinst van Antwerp zit nog met het WK in z'n achterhoofd en weet ook... "België heeft een sterke ploeg"

Nader Ghandri versierde woensdag samen met Zotsara Randriambololona en Kafoumba Touré een eerste basisplaats bij Antwerp. Na een invalbeurt van 5 minuten eerder dit seizoen tegen KV Oostende kreeg de Tunesiër op het veld van KV Kortrijk een eerste volwaardige kans.

De middenvelder van bijna 2 meter kon in voetballend opzicht niet bekoren, maar scoorde wel en gaf ook een assist. "Na frustrerende maanden was ik tevreden over mijn persoonlijke prestatie. Uiteraard overheerste de ontgoocheling door de bekeruitschakeling. Als voetballer wil je zo ver mogelijk doorstoten."

Bekeruitschakeling nefast voor speelkansen

Antwerp plukte Ghandri deze zomer weg bij Club Africain, een eersteklasser in zijn thuisland Tunesië. De Adelaars van Carthago zijn een mogelijke tegenstander van de Rode Duivels op het WK.

"België heeft een sterke ploeg hé", grijnst Ghandri. "De bondscoach kent me van bij de Tunesische beloften. Het WK speelt nog door mijn hoofd, maar dan moet ik meer minuten gaan maken. Daar is de bekeruitschakeling natuurlijk nefast voor. We moeten verder in de competitie. Hopelijk kon ik de trainer met mijn prestatie overtuigen."