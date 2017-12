"Toen had je medicijnen nodig na slaapverwekkende match" - Maar wat moeten we weten van het huidige Tunesië? Kortrijk, Gent én Anderlecht mogen hopen

Foto: © photonews

Komende zomer wordt in Rusland het Wereldkampioenschap georganiseerd. De Rode Duivels komen daarin uit tegen Tunesië. Wat moeten we van dat land weten? De belangrijkste zaken op een rijtje.

WK-geschiedenis

Tunesië is er voor de vijfde keer bij op het wereldkampioenschap. In 1978 wonnen ze bij hun eerste doelname meteen van Mexico, in 1998, 2002 en 2006 moesten ze telkens met 1 op 9 meteen naar huis. In Japan en Zuid-Korea pakten ze dat puntje tegen onze Rode Duivels.

De weg naar Rusland

In een voorronde wonnen ze twee keer van Mauritanië met 2-1, daarna werden ze groepswinnaar in een poule met Congo, Libië en Guinee. Ze haalden 14 op 18 in hun poule en hielden daarmee de Congolezen nipt af.

Blikvangers

In principe moeten de Rode Duivels de Tunesiërs zeker aankunnen. Toch mogen we het collectief sterke land niet zomaar onder de mat proberen te vegen, want ze zullen zeker een nette prestatie willen neerzetten tegen ons land.

Uitkijken is het misschien vooral naar Wahbi Khazri van Stade Rennes, die als middenvelder toch al 11 keer scoorde voor zijn land en voor diepgang zorgt in het team. Aymen Abdennour kwam dan weer sinds maart niet meer uit voor zijn land, maar de speler van Marseille heeft genoeg kwaliteiten.

Belgische links

Het wordt verder hopen op een aantal 'Belgen' in de selectie van 23 Tunesiërs. Hamdi Harbaoui (Anderlecht), Dylan Bronn (Gent) en Larry Azouni (Kortrijk) werden allen recent opgenomen in een (ruime) selectie. Benieuwd wie mee zal mogen naar Rusland.

In een vrij recent verleden was Georges Leekens nog bondscoach bij Tunesië en op het WK 2002 speelden we al eens tegen hen. "Een slaapverwekkend duel was het toen", herinnerde Filip Joos zich bij Sporza. "Je had medicijnen nodig."

U komt toch ook? Aanmelden kan via DEZE LINK!