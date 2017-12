Dortmund behoudt ook na puntenverlies tegen Leverkusen vertrouwen in Bosz: "We gaan samen met hem de ommekeer bewerkstelligen"

De dagen van Peter Bosz bij Dortmund leken geteld maar voorzitter Watzk verraste zaterdag na het gelijkspel tegen Leverkusen met de woorden dat de Nederlandse oefenmeester zeker aanblijft. "Hij staat niet onder discussie."

"Natuurlijk moet het beter, maar we gaan samen met Bosz de ommekeer bewerkstelligen. Het klopt niet dat wij met een andere coach in gesprek zijn", klinkt het ook vol vertrouwen jegens de huidige trainer bij technisch directeur Zorc.

Bosz zelf, die met Dortmund in de Bundesliga al zeven duels wacht op een overwinning, is niet verrast door de steun. "Ik heb dagelijks contact met de topmensen van deze club en voel warmte en vertrouwen. Dat neemt natuurlijk niet weg dat we moeten gaan winnen. Ik ben er me ook van bewust dat dat niet te lang moet duren", vertelt hij tegen FOX Sports.

Dortmund maakt samen met APOEL Nicosia nog kans op overwintering in de Europa League. Komende week wacht met Real Madrid wel een taaie klant.