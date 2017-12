Engelse en Panamese pers laaiend enthousiast over 'prestigematch' tegen België, Tunesiërs iets gematigder

Het was toch even schrikken bij de loting gisteren, toen Engeland uit pot 2 tevoorschijn kwam. Toen niet veel later Tunesië en Panama bij de Rode Duivels in groep G ingedeeld werden, leek doorstoten naar de volgende ronde een must volgens Belgische media.

Over het kanaal sprak de Britse pers dan weer over 'een droomloting', refererend naar de confrontatie met de Belgen. "In Engeland kijken ze nog meer uit naar dat duel dan wij doen, omdat ze elke week onze Rode Duivels zijn schitteren op hun velden. Ze zijn gefocust op de prestigematch tegen België", verklaart Bart Lagae tegen Sporza.

De Premier League-volger voor Het Nieuwsblad spreekt van een droomloting voor de Engelsen. "Omdat ze door de twee zwakkere landen wellicht naar de knock-outfase gaan. Daar zijn ze maar al te blij mee, want Engeland heeft een slecht verleden op de laatste grote toernooien."

De Engelse nationale ploeg raasde als een wervelwind door de kwalificatiewedstrijden, maar van de laatste 15 matchen op een groot toernooi kon het slechts vier keer winnen. "Als je er op het EK uit gaat tegen Ijsland en op het WK tegen Costa Rica, dan is het begrijpelijk dat de ambities zijn bijgesteld", aldus Lagae.

Bij de Panamese kranten en websites was het ook al België wat de klok sloeg. "België heeft een selectie vol talent, maar dat potentieel werd de voorbije jaren gefnuikt door onbekwame trainers", klonk het kritisch bij Critica. "We moeten hier vooral van genieten", liet een ex-speler optekenen.

In Tunesië tot slot wordt Engeland meer gevreesd dan België. De Belgen worden onze grootste concurrent voor de tweede plaats. We speelden op het WK 2002 nog gelijk tegen België. Panama lijkt een haalbare kaart", schrijft La Presse.