Interessante resultaten in eerste nationale van het vrouwenvoetbal

Foto: © Leo Stolck

Vrijdagavond had Kontich al gewonnen bij Melsele en zich zo weten te verzekeren van de eerste plaats in de competitie, maar ook op zaterdag werd er nog flink gevoetbald in de eerste nationale van het vrouwenvoetbal.

In Gent werd echter niet gevoetbald, door de slechte weersomstandigheden van de voorbije dagen werd het duel met Wuustwezel uitgesteld.

Moldavo wint kelderkraker

Woluwe kon wél spelen, op bezoek bij Tienen. Het haalde stevig uit, waardoor de thuisploeg uit de suikerstad nog steeds puntenloos is.

Moldavo won een belangrijk staartduel tegen Eendracht Aalst met het kleinste verschil en springt zo over heel wat ploegen richting middenmoot van het klassement.

{INSERT_MATCHDAY}