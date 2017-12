Geen haast bij Italië in zoektocht naar nieuwe bondsvoorzitter

Foto: © photonews

Na het debacle tegen Zweden volgde Italiaans bondsvoorzitter Carlo Tavecchio het voorbeeld van trainer Giampiero Ventura door op te stappen. Sindsdien moest de federatie op zoek gaan naar een opvolger.

Maar die opvolger hoeft er blijkbaar niet zo snel te komen. "De federatie gaat nu op zoek naar een geschikte vervanger en verwacht deze op 29 januari te kunnen kiezen", klinkt het bij de Italiaanse voetbalbond (FIGC).

Het ontslag van Ventura en Tavecchio kwam er na het mislopen van de kwalificatie tegen Zweden. In de heenwedstrijd in Zweden voor de barrages werd er verloren met 1-0. De terugwedstrijd eindigde op een teleurstellend scoreloos gelijkspel. Zo kon Italië zich voor het eerst in 60 jaar niet kwalificeren voor een Mondiale. Een drama voor het land en de fans.