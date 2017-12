"Neymar zou ik bijten en het leven zuur maken"

Strasbourg wacht zaterdag de moeilijke taak om koploper PSG af te stoppen, dat met nu al tien punten voorsprong op eerste achtervolger Marseille de titel al bijna kan ruiken. Raymond Domenech denkt te weten hoe de club af te stoppen.

De 65-jarige ex-bondscoach van Frankrijk en tevens ex-trainer van beide clubs, vindt vooral dat Strasbourg sterspeler Neymar moet afstoppen.

"Elke speler heeft zijn eigen manier om de tegenstanders aan te pakken. Tegen Neymar zou ik dicht bij hem blijven en laten zien wie ik ben, hem bijten, hem het leven zuur maken", aldus de opvallende uitleg van Domenech op de clubsite.

De Fransman gelooft echter niet in de kansen van Strasbourg. "Het is een utopie dat de club kans maakt om te winnen. Het duel kan de ploeg wel klaarmaken voor de toekomst, onder meer om een defensieve werkwijze te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat je overleeft." Strasbourg staat momenteel 17e in de Ligue 1 met 15 punten.