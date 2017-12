🎥 Hazard voelt zich als een vis in het water op nieuwe positie: "Ik geniet ervan om meer aanvallend te spelen"

Dat Eden Hazard in een begenadigde vorm zit de laatste weken heeft hij gisteren nog maar eens laten zien tegen Newcastle. De Rode Duivel scoorde 2 keer en werd verkozen tot man van de match.

Opmerkelijk is dat zijn bloedvorm samen lijkt te hangen met de nieuwe positie die hij bekleedt bij Chelsea. De Belgische pocketaanvaller is nu schaduwspits achter diepe spits Alvaro Morata, en dat bevalt hem wel.

Zo verklaarde hij na de match tegen Newcastle aan Chelsea TV: "Vorig seizoen speelde ik vooral vanaf links, nu kan ik meer aanvallend spelen samen met Morata. Hij is een slimme speler, we trainen veel samen zodat we elkaar goed kunnen vinden op het veld. Ik scoor veel makkelijker en schiet vaker op doel door mijn nieuwe positie."

Panenka

De Rode Duivel viel ook op door zijn penalty. Hazard zette die feilloos om 'a la panenka'. Gewaagd, maar zo kennen we hem: "In het verleden miste ik twee keer een panenka. Deze doelman kende me nog niet zo goed, dus maakte ik wel een goede kans. Ik trapte de penalty op instinct in het midden. Als de doelman niet bewoog, zat ik wel in de problemen."