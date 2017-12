Jonge Belg (ex-Club en STVV) helpt Roda JC van de rode lantaarn af met allereerste goal

Livio Milts heeft zijn visitekaartje afgegeven bij Roda JC en in de Eredivisie. De jonge Belg scoorde de beslissende treffer in het duel tegen Heerenveen. Zo helpt hij de club uit Kerkrade af van de laatste plaats in het klassement.

Slechts 18 minuten had de ex-jeugdspeler van Sint-Truiden en Club Brugge nodig om te scoren na zijn debuut op het hoogste niveau in Nederland.

De 20-jarige Milts mocht op de vorige speeldag tegen Ajax voor het eerst van het grote werk proeven. Daar had hij het klaarblijkelijk goed gedaan want ook zondagmiddag tegen Heerenveen mocht hij nog tien minuten opdraven.

Dat bleek genoeg om beslissend te zijn. Drie minuten voor tijd trapte de Belgische linksbuiten zijn club Roda JC, met een licht afgeweken schot, naar winst. Hierdoor boekte Roda zijn 3e overwinning van het seizoen en komt het zo van de laatste plaats af. NAC Breda neemt de rode lantaarn over.

Roda JC komt op voorsprong! Livio Milts maakt de 2-1 voor de ploeg uit Kerkrade. #rodhee pic.twitter.com/OAXBbdbUgQ — Voetbalflitsen (@voetbalflitsen) 3 december 2017