Dit slim trucje paste Polen toe om in pot 1 te zitten bij de WK-loting

Het was toch bizar om te zien gisteren: Polen in pot 1 onderverdeeld zitten terwijl toplanden als Spanje en Engeland in pot 2 vertoefden. Door de FIFA-ranking in oktober kwam dat, maar ook door een andere bewust gekozen reden.

De nationale ploeg met wit-rood tenue paste immers een sluw trucje toe, weet het Duitse Kicker. Polen kwalificeerde zich met een sterke 25 op 30, maar sinds 15 november 2016 en 9 november 2017 speelde het land geen enkel oefenduel meer.

Waarom juist? De score op de wereldranglijst is het gevolg van een puntengemiddelde. Een kwalificatiewedstrijd telt 2,5 keer mee, terwijl een oefeninterland dat 'slechts' 1 keer doet.

Door de sterke reeks in de kwalificatiewedstrijden voor het WK, verzekerde Polen zich van een plaatsje bij de beste 6 naast gastland Rusland en titelverdediger Duitsland, dat recht gaf op een onderverdeling in pot 1.