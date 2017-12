Na Barcelona en Real Madrid verliest ook Valencia punten: Einde aan ongeslagen status

Na het puntenverlies van Barcelona kon eerste achtervolger Valencia een goede zaak doen in het klassement. Echter vergat de nummer 2 uit LaLiga te profiteren en leed het een 0-1 nederlaag tegen Getafe.

Barcelona kon eerder dit weekend niet winnen tegen Celta de Vigo en dus kon Valencia dichterbij sluipen in het klassement indien het wist te winnen van Getafe. Echter verliep de match niet zoals gewenst. Getafe slaagde er, met tien man, in de nul te houden tegen Valencia, dat met 33 gescoorde doelpunten de tweede beste aanval heeft in La Liga.

Einde aan ongeslagen reeks

Valencia verloor dit seizoen nog niet in de competitie, maar daar komt nu dus een einde aan. Door deze nederlaag ziet het ook Atletico naderen in de stand.