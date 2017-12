Anderlecht heeft mirakel nodig, maar kan niet op volle sterkte aantreden: twee spelers niet mee naar Celtic

Foto: © photonews

Anderlecht grijpt dinsdagavond tegen Celtic Glasgow zijn laatste kans om Europees te overwinteren. De Brusselaars hebben een mirakel nodig, maar zullen niet op volle sterkte acteren.

Paars-wit moet winnen om op gelijke hoogte te komen met Celtic qua puntentotaal. In de heenmatch verloor de Belgische landskampioen echter met 0-3, waardoor een gigantische stunt nu nodig is.

Nicolae Stanciu en Alexandru Chipciu reizen niet af naar Schotland, meldt Het Nieuwsblad. Stanciu is bijna hersteld van zijn adductorenletsel, maar krijgt toch nog rust voorgeschreven.

Chipciu, die onlangs naar zijn thuisland afzakte om zijn zieke vader bij te staan ontbreekt eveneens in de kern. Dat was ook al het geval tegen Lokeren. Anderlecht zal dus zonder Roemenen aan de bak moeten. De toekomst van de twee bij RSCA is trouwens onzeker.