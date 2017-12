Definitief een kruis over het Eurostadion? 'Daarom komt de voetbaltempel er wellicht nooit'

De discussie omtrent het Eurostation voor het EK van 2020 sleept al jaren aan. Wellicht zal de voetbaltempel op Parking C er nooit komen.

Het complex dat bij het te bouwen Eurostadion hoort, overtreedt namelijk de bouwvoorschriften. Dat blijkt uit de documenten die Het Laatste Nieuws kon inkijken.

Volgens de stedenbouwkundig ambtenaar van de provincie Vlaams-Brabant wil Ghelamco dubbel zoveel vierkante meter bouwen dan wettelijk is toegelaten. Via een ingewikkelde berekening probeert de bouwheer echter aan te tonen dat men de toegelaten oppervlaktes niet overschrijdt.

Stockholm

De kans dat de broodnodige bouwvergunning er komt, is dus klein. Donderdag beslist de Europese voetbalbond UEFA of Brussel zijn kandidatuur voor 2020 mag houden. Mogelijk krijgt België respijt tot januari 2018. Indien de vergunning niet in orde geraakt, wordt het Zweedse Stockholm mogelijk gaststad.