Niet alleen Bolat was de penaltyheld van Antwerp: "Voor deze strafschop was ik méér gestrest dan die tegen Lommel"

Foto: © photonews

Met zijn tweede penaltygoal van het seizoen bezorgde Geoffry Hairemans Antwerp een punt tegen Standard. De middenvelder scoorde onder een striemend fluitconcert van het Luikse publiek de 1-1-gelijkmaker.

De 24-jarige Hairemans heeft iets met belangrijke strafschoppen. Vorig seizoen scoorde de middenvelder in de slotminuten de 1-0 tegen Lommel, waardoor de Great Old de promotiefinale mocht spelen tegen Roeselare. Bij welke penalty was de druk nu het grootst?

"Voor deze was ik toch nog iets meer gestrest", lacht Hairemans. "Die van vorig jaar was ook een belangrijke, maar toen stond het hele stadion achter mij."

Van dat lange wachten word ik zenuwachtig

De Standard-spelers gingen nog tevergeefs protesteren bij scheidsrechter Bart Vertenten, waardoor Hairemans lang moest wachten om te trappen. "Daar word ik zenuwachtig van, want zo kan je beginnen twijfelen. Doelman Ochoa zat er uiteindelijk nog tussen."

De Mexicaanse goalie kon niet verhinderen dat Hairemans zijn tweede penaltygoal maakte. Heeft hij in het verleden al eens gemist? "In een oefenmatch tegen Kapelle overkwam het mij wel eens. Maar in de competitie nog niet."