Hein Vanhaezebrouck blikt vooruit in gekende stijl: "Ik weet al wat er dinsdagavond gaat gebeuren"

RSC Anderlecht heeft een duidelijke opdracht gekregen in Glasgow. Wil het nog naar de Europa League, dan moet het de laatste wedstrijd in de Champions League winnen met drie doelpunten verschil. Niet makkelijk, temeer Celtic thuis niet te onderschatten is.

"Ik kan al voorspellen wat er morgen gaat gebeuren", kondigde Hein Vanhaezebrouck aan op een persconferentie in Glasgow een dag voor het ultieme treffen met Celtic.

Als we die vernietigende start kunnen overleven ...

"Er zal van overal geluid komen. De fans gaan hen een geweldige boost geven en ze gaan vliegen als nooit tevoren. We gaan klaar moeten zijn, want hun start kan vernietigend zijn."

Toch blijft de coach van Anderlecht positief: "Als we die verschroeiende start kunnen overleven en in evenwicht kunnen blijven, dan liggen er misschien mogelijkheden om hier iets te doen. Dromen mag."