OFFICIEEL: Hugo Broos nog in hetzelfde jaar dat hij Kameroen de Africa Cup bezorgde ontslagen

Hugo Broos loodste Kameroen in februari van dit jaar naar winst in de Afrika Cup. Minder dan een jaar later is zijn rijk er uit.

Vorige week gaf Ajax-doelman André Onana nog een opmerkelijk interview over Broos. Die vertelde dat de oefenmeester het land tegen de spelers opzet door tegen de groep andere dingen te verkondigen dan op zijn persconferenties.