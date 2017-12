Oeps! Trefzekere spits van PSV is even de tel kwijt, maar gelukkig is er nog behulpzame journalist

In Nederland lijkt er dit seizoen weinig te beginnen tegen PSV. De Eindhovense topclub telt na 14 speeldagen al 10 punten voorsprong op grote concurrent Ajax, Feyenoord moet zelfs al 14 punten goedmaken. Voor Jurgen Locadia begint het klassement dan ook ingewikkelde proporties aan te nemen.

De 24-jarige aanvaller van PSV zit al aan 9 goals in 14 matchen en vormt samen met de Mexicaanse revelatie Hirving Lozano een dodelijke tandem in het Philips Stadion. De eigen statistieken bijhouden, dat lukt voor Locadia gelukkig wat beter dan die van zijn team onthouden. Gelukkig zijn er nog journalisten die wel uitstekend op de hoogte zijn van al die lastige cijfertjes.



Hoe zat dat nu precies met Locadia? Na de krappe 1-0 zege tegen Sparta Rotterdam bleek dat de PSV-schutter niet goed wist hoe groot de kloof met Ajax nu precies is: "Of we volgende week in Amsterdam de titelstrijd al kunnen beslissen? Ik denk het wel ja. Al is dat langs de andere kant moeilijk te zeggen. Hoe groot zou het verschil dan precies worden, tien punten? Ah, dertien punten zeg je. Ja, dat is wel veel." Saved by the journalist!



Het jeugdproduct van PSV gelooft trouwens dat een doldwaze ommekeer nooit uitgesloten is: "Ik heb al gekkere dingen meegemaakt in de Eredivisie hoor. Pas in de terugronde gaat het om de prijzen. Als we volgende week een goed resultaat kunenn behalen, dan komen we wel al dichtbij. Als we die voorsprong van 13 punten nog weggeven dan is dat alleen onze eigen schuld en niet die van iemand anders", besluit hij bij 'Voetbal International'.