Om deze reden wordt het voor Anderlecht wel héél moeilijk om nog Europees te overwinteren

Foto: © photonews

0-3, 1-4, 2-5, 3-6, het is allemaal goed voor Anderlecht morgenavond tegen Celtic. Makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk want met drie doelpunten verschil winnen in de Champions League is niet evident. Enfin, met drie doelpunten verschil winnen, blijkt voor RSCA tout court niet zo simpel.

De recente statistieken spreken in ieder geval in het nadeel van Anderlecht. De Brusselse topclub wist in de Champions League nog maar één keer te scoren, via Sofiane Hanni tegen Bayern München op speeldag 5 van de groepsfase. En nu zomaar ineens drie keer scoren in één match, nota bene in Celtic Park?



De laatst keer dat paars-wit drie keer de weg naar doel vond op het kampioenenbal was in 2014/2015 op bezoek bij Arsenal. 3-3 werd het toen in Londen na een fenomenale comeback van de 34-voudige landskampioen, met dank aan Anthony Vanden Borre (2x) en Aleksandar Mitrovic (in extremis).

Maar twee overtuigende zeges

Wat ook al niet in het voordeel spreekt van RSCA is het feit dat het ook in de eigen competitie niet meteen een doelpuntenmachine blijkt. In 17 wedstrijden in de Jupiler Pro League scoorde het team van Hein Vanhaezebrouck nog 'maar' 28 keer. 10 stuks minder dan leider Club Brugge.



Straffer nog: Anderlecht wist nog maar twee competitiematchen te winnen met twee of meer doelpunten verschil: thuis tegen Zulte Waregem (2-0) en thuis tegen KV Kortrijk (4-0). In de 8 andere gewonnen duels won de recordkampioen telkens met slechts één doelpuntje verschil.

'Weiler-ziekte'

Opvallend daarbij is dat Anderlecht twee keer fors wist uit te lopen, met name tegen KV Mechelen en Eupen. Bij de rust stond het respectievelijk 1-4 en 0-3, na de koffie herviel de nummer drie in de JPL echter in de 'Weiler-ziekte' (lees: achteruit kruipen en de tegenstander opnieuw in de match laten komen).



Bijna leverde dat zelfs nog puntenverlies op, de bewuste wedstrijden eindigden - met dichtgeknepen paars-witte billen - finaal op 3-4 en 2-3. Stel dus dat onze Belgische vertegenwoordiger morgenavond met 0-3 of 1-4 zou leiden tegen Celtic dan is de buit nog niet binnen, au contraire zelfs.





Niet efficiënt

En toch is er hoop voor de fiere Brusselaars want zowel tegen PSG als tegen Bayern zagen we een geweldige eerste helft mét een handvol kansen, ook in de competitie creëert Anderlecht voldoende kansen, alleen is de efficiëntie nog niet top.

Het baart ook Hein Vanhaezebrouck zorgen, zie maar zijn interview na de match tegen Lokeren. Maar wie kansen krijgt, trapt die vroeg of laat misschien toch eens binnen. Vroeg op voorsprong komen, kan helpen. En wie weet schiet Lukasz Teodorczyk uitgerekend morgen uit zijn krammen.

Celtic te pakken

Bijkomend lichtpunt voor de landskampioen van 2017 is dat Celtic ook niet over meest solide verdediging beschikt. 'The Bhoys' van Brendan Rodgers ging tegen PSG, uit én thuis, twee keer zwaar de boot in: 7-1 en 0-5. Ook in München slikte de Schotse kampioen drie doelpunten (3-0). Dat het zelf met 0-3 kwam winnen in Brussel is voor Anderlecht alleen maar een extra motivatie, hoe gek dat ook moge klinken.



Waarom precies? Wel, als de (voetballend beperkte) ploeg van Dedryck Boyata met die cijfers kan winnen dan kunnen Henry Onyekuru en co, met meer individuele kwaliteiten, dat zeker. Mits een begenadigde avond en een gezonde portie geluk natuurlijk. En bij voorkeur kent Celtic morgen(avond) een totale offday. Zoals paars-wit thuis dus. Hoop doet leven! Wat wordt het volgens u?