🎥 Paradijs of de hel? Deze intimiderende heksenketel staat Anderlecht vanavond te wachten in Glasgow

Foto: © photonews

Celtic Park, een kolkend stadion volgepakt met ruim 60.000 dolgedraaide Schotse voetbalfans. De thuishaven van Celtic Glasgow, vanavond tegenstander van Anderlecht in een CL-duel op leven en dood. De spelers van RSCA zijn bij dezen gewaarschuwd voor de intimiderende heksenketel die hen wacht.

De fans van de Schotse landskampioen noemen hun eigen stadion een paradijs, maar voor tegenstanders is het de hel op aarde. Grootse vloten zijn er al met man en muis vergaan, vraag dat maar aan FC Barcelona en Lionel Messi. De Argentijnse superster is nog altijd onder indruk van de overweldigende sfeer in Celtic Park. 7 november 2012, Celtic-FC Barcelona: 2-1. "Geen enkel stadion is zoals dat van Celtic", aldus 'De Vlo'.

Hoofd en hart verliezen

Paolo Maldini, icoon van AC Milan en Italië, kan het alleen maar volmondig beamen: "Elke profvoetballer zou op zijn minst één keer in Celtic Park moeten proberen te spelen. Het was een ervaring zonder voorgaande." Magisch en overdonderend is het. Een bloedhete snelkookpan. Een (voetbal)mens verliest er makkelijk zijn hoofd, maar vooral ook zijn hart.





Ware martelgang

Ook ex-spelers van Anderlecht die het geluk hadden van in het katholieke gedeelte van Glasgow te mogen spelen, kunnen zich hun passage in Schotland nog perfect voor de geest halen. Walter Baseggio gisteren in 'HLN': "In 2003 was het een ware martelgang. Celtic verpletterde ons. Twintig minuten lang waren we nergens. Het was de enige van de drie uitmatchen in de poulefase dat we zo afgemaakt werden: 3-0 na amper 30 minuten. Tijdens de opwarming ging het er al luidruchting aan toe. 'Amai, wat is me dat hier?'"

Kippenvel

En dan was nog maar het begin, het hevigste moest nog komen: "Tijdens de match juichten en floten de fans bij elke baltoets, elke tackle en elk duel. Het straffe is dat het voor de thuisfans niet uitmaakt of het nu tegen Barcelona of Anderlecht is, ze staan er áltijd. In goede en slechte tijden. Die supporters spelen echt een cruciale rol. Horen en zien vergaat je in Celtic Park, ik krijg er nog kippenvel van."

Extra motivatie

Sven Kums, die toch al enige ervaring heeft in de Champions League, beseft dat Anderlecht vanavond het hoofd koel moet houden: "We hebben filmpjes gezien van de sfeer in Celtic Park. Het zal de moeite zijn en de fans zullen achter hun ploeg staan. Het zal moeilijk worden en ze zullen meteen knallen, maar wij moeten er direct staan en mogen niet te veel onder de indruk zijn. De sfeer zal fantastisch zijn, maar misschien is dat voor ons net een extra motivatie om er vol voor te gaan." De (sfeer)filmpjes die Kums aanhaalt, we willen ze u niet onthouden. Kijk zelf maar en geniet, ook vanavond. Mogelijk once in a lifetime.