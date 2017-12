Bijna hadden we morgen een 18-jarige Belg zijn debuut zien maken in de Champions League

Al ooit gehoord van Adrien Bongiovanni? Geen schande, maar wat als we u zeggen dat de speler van AS Monaco een jonge landgenoot van ons is? En bijna had hij zijn eerste Champions League-selectie beet.

Bongiovanni is een 18-jarige middenvelder die in 2015 de overstap maakte van Standard naar de Franse topclub Monaco. Daar speelde hij zich dit seizoen in de kijker bij de Youth League-ploeg en hoofdtrainer Jardim dacht er dan ook aan om hem mee te nemen voor de CL-wedstrijd tegen Porto.

Maar Bongiovanni had blijkbaar al drie gele kaarten gepakt in de Youth League en is zodanig ook geschorst voor de Champions League. Monaco verzamelde amper twee punten en is al uitgeschakeld voor de volgende ronde. Spijtig voor de jonge Luikenaar, die wel een mooie toekomst wordt voorspeld.