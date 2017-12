Anderlecht kan geen mirakel verrichten in Schotland: laatste Belgische ploeg sneuvelt in Europa

Foto: © photonews

Anderlecht stond vooraf voor een loodzware opdracht, want het moest met minstens drie doelpunten verschil winnen tegen Celtic om Europees te kunnen overwinteren. Paars-wit boekte een mooie 0-1 overwinning, helaas is dit niet voldoende om derde te worden in de poule.

Sterke eerste helft

Anderlecht begon heel sterk aan de match en kreeg met Kums al snel een heel grote kans om op 0-1 te komen, maar hij besloot te zwak op doelman Gordon. Daarna bleef de Belgische landskampioen controle houden over de match en zette het Celtic goed onder druk, maar de laatste pass kwam er niet uit en zo werd er met een 0-0 stand de rust ingegaan.

0-1 valt uit de lucht

Celtic kwam veel scherper uit de kleedkamers en dreigde een paar keer via Dembélé. Anderlecht slaagde er niet meer in hetzelfde te brengen als voor de rust en was de controle kwijt.

Na iets meer dan een uur spelen kwam de Belgische landskampioen, tegen de gang van het spel in, dan toch op een 0-1 voorsprong via een voorzet van Appiah die door één van de Schotten in eigen doel werd gewerkt. Anderlecht probeerde daarna nog wel, maar meer scoren zat er niet in.

Paars-wit heeft uiteindelijk dan toch die overwinning in de Champions League beet, maar ook voor hen zit het verhaal in Europa er dus op.

Gemengde gevoelens

Gerkens speelde een meer dan degelijke wedstrijd maar bleef wel wat ontgoocheld achter: "We wisten op voorhand dat het een moeilijke verplaatsing ging worden tegen een lastige tegenstander. We winnen dan wel, maar buiten de 3 punten brengt het niet veel op. De overwinning is wel goed voor het vertrouwen binnen de groep", aldus de speler.