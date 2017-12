Club Brugge-sterkhouder werd één keer in zijn leven boos op een trainer: "En dan nog op de verkeerde"

Foto: © photonews

Brandon Mechele sprong net geen gat in de lucht toen hij hoorde dat Ivan Leko coach van Club Brugge ging worden. De rijzige verdediger had immers geen plannen meer bij Club en wou vertrekken. Hij had er immers al eens een seizoen op de bank doorgebracht.

Hoe het kan keren... Intussen is Mechele de man die als enige alle minuten speelde bij blauw-zwart. Maar het liep niet altijd van een leien dakje. Toen hij niet speelde, werd hij voor de eerste keer in zijn leven boos op een trainer. Op de verkeerde dan nog...

Onder Preud'homme kwam hij op een gegeven moment niet meer van de bank en Philippe Clement wou hem een hart onder de riem steken. "Clement had natuurlijk het beste met mij voor, maar ik wou dat toen allemaal niet horen", doet hij zijn verhaal in HLN.

Waarom zou ik luisteren?

"Zo'n babbeltje waarin gezegd werd dat ik hard moest blijven werken en dat mijn kans dan wel zou komen... Ik speelde toch niet, waarom zou ik dan luisteren? Toen ben ik voor het eerst tegen een trainer ingegaan, iets wat eigenlijk niet in mijn aard ligt. Eigenlijk was Philippe ook niet de juiste persoon. Ik heb heel veel geleerd onder Michel Preud'homme, maar had graag wat meer feedback gehad over zijn keuzes. Maar ik respecteerde natuurlijk wel wat hij besliste."