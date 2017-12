Vanhaezebrouck verrast met zijn opstelling om een paars-wit mirakel te verwezenlijken in Glasgow

Anderlecht grijpt dinsdagavond in Glasgow zijn laatste strohalm om Europees te overwinteren. De Brusselaars moeten met drie goals verschil winnen om nog door te stoten.

Hein Vanhaezebrouck zorgde alvast voor een verrassing in zijn opstelling. Niet de bleke Lukasz Teodorczyk of diens doublure Hamdi Harbaoui kreeg een kans diep in de spits, wél Henry Onyekuru.

De topscorer van Anderlecht speelt al een heel seizoen op de linkerflank. Nu zet Vanhaezebrouck hem eens in de punt. Met zijn snelheid en doelgerichtheid moet de Nigeriaanse aanvaller hoe dan ook voor dreiging kunnen zorgen.

In doel kiest de T1 van paars-wit voor Frank Boeckx in de plaats van Matz Sels. Vanhaezebrouck houdt dus vast aan zijn rotatiesysteem.