Jonge garde Anderlecht kan niet het goede voorbeeld geven en eindigt met negen

De U19 van Anderlecht zijn er niet in geslaagd hun laatste wedstrijd in de Youth League te winnen. Op het veld van Celtic gingen ze met 3-1 de boot in. En ze eindigden de wedstrijd ook met negen.

Anderlecht had de voorbije twee speeldagen - alhoewel het al was uitgeschakeld - toch een paar knappe resultaten neergezet tegen PSG en Bayern München. Maar op het veld van de Schotten liepen ze al na een halfuur hopeloos achter de feiten aan na goals van Aitchison en McInroy.

In de tweede helft kwam paars-wit met negen te staan na de uitsluitingen van Saelemaekers en Meddour. Anderlecht speelde trouwens in een experimenteel geheel, waarin een paar jongens hun kansen kregen. Uiteindelijk werd het nog 3-1, Corryn zorgde voor de eerredder. Anderlecht eindigt laatste in zijn groep met vier punten.

Opstelling: Vliegen, Meddour, Kiwior (62' Stevens), Saelemaekers, Sambi Lokonga, Dewaele, Leoni , Mokou Temdieu , Azevedo ( 84' Colassin), Corryn, Suray (45+3 Amuzu)