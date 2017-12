🎥 Kippenvel in Celtic Park: 60 000 Schotse fans zingen samen met die van Anderlecht You'll Never Walk Alone

Foto: © photonews

De wedstrijd tussen Celtic Glasgow en Anderlecht zorgde al voor de aftrap voor kippenvel. Toen de wereldberoemde voetbalsong You'll Never Walk Alone door een vol Celtic Park werd gezongen, gingen alle supporterssjaals de lucht in.

Ruim 60.000 Schotse fans zongen samen met de 2.300 meegereisde supporters van Anderlecht You'll Never Walk Alone. Het zorgde voor een uniek moment van verbroedering net voor de aftrap van het laatste groepsduel.

Door de 0-3-nederlaag uit de heenmatch moet paars-wit de return eveneens met drie goals verschil winnen om nog door te gaan naar de Europa League.