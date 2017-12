En Deschacht is nog altijd niet klaar: "Er zit nog één goed seizoen in mij, misschien zelfs twee"

Olivier Deschacht heeft vorige zomer één jaar bijgekregen bij Anderlecht. Iedereen dacht dat de 37-jarige verdediger aan zijn laatste seizoen toe was, maar daar heeft hij zelf andere gedachten over.

Deschacht wil de schoenen nog niet aan de wilgen hangen. "Er zijn bazen die boven mijn hoofd zullen beslissen, in samenspraak met de trainer. Ik werk hard, om te tonen dat het nog niet gedaan is. Als het aan mij ligt, speel ik volgend seizoen nog bij Anderlecht", zegt hij in HLN.

Het was nu al lang wachten op de beslissing om met hem door te gaan. Of het bestuur hem nog een jaar wil geven... "Ik ben nog nooit zélf naar het bestuur gestapt om een contractverlenging te vragen. Dat zal dus ook nu niet gebeuren. Het is aan meneer Van Holsbeeck en de technische staf om mij objectief te beoordelen."

Slecht karakter

Maar zelf is hij ervan overtuigd dat hij nog kan helpen. "Dat er nog minstens één goed jaar in mij schuilt. Misschien zelfs twee", antwoordt hij als hij de analyse over zichzelf moet maken. "Ik kan het nog, hé. Ik word niet voorbijgelopen. (grijnst) Als het me toch eens overkomt, bedenk ik wel een excuus. Ach, ik ben een winnaar, zelfs op het oefenveld. Het is dankzij dat slecht karakter dat ik nog profspeler ben."