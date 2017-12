200ste Europese match voor Roger Vanden Stock (en mogelijk ook zijn laatste)

Foto: © photonews

Eenzaam is de voorzitter die zijn club wil verkopen. Roger Vanden Stock zit duidelijk met het verkoopdossier van Anderlecht in zijn maag. Veel vragen dienen nog beantwoord te worden en dat weegt op het emotionele gemoed van de voorzitter.

Celtic Glasgow is de 200ste Europese match van Roger Vanden Stock als voorzitter van Anderlecht. De overnameplannen worden steeds concreter, zo getuige ook het feit dat Jo Van Biesbroeck, operationeel manager van paars-wit, niet mee afreisde naar Glasgow.

Van Biesbrouck is de man die zich bezig houdt met het dossier en hij voert de onderhandelingen met de kandidaat-overnemers. Op dit moment is Johan Beerveldt, grote man van bouwonderneming Besix, de voornaamste kandidaat.

Indien hij de club overneemt, is de kans nog steeds groot dat Vanden Stock en Herman Van Holsbeeck nog even aanblijven in hun functies om de overgang makkelijker te laten verlopen. Maar andere scenario's zijn ook niet ondenkbaar.