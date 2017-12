Tweet over late penalty Club Brugge breekt Sofiane Hanni wel erg zuur op

Door het oog van de naald kroop Club Brugge zondag op het veld van Eupen. Ruud Vormer zette in de toegevoegde tijd een penalty om en dat zag ook Sofiane Hanni van grote rivaal Anderlecht. De nummer 10 van paars-wit reageerde dan ook op Twitter, maar kreeg al snel lik op stuk. Van zijn eigen fans...

"No comment", tweette de Frans-Algerijnse spelmaker van de landskampioen en de emoticons bij zijn bericht spraken boekdelen. Zuur natuurlijk voor de spelers van Anderlecht dat Club Brugge in extremis nog een punt redde na een belabberde eerste helft. In Brussel zagen ze vanzelfsprekend liever een kloof van 6 punten dan van 7 punten.



Hanni kreeg echter al snel spijt van zijn reactie op Twitter want hij kreeg tegenwind van een verontwaardigde RSCA-fan: "Het enige dat hier 'no comment' is, zijn jouw slappe prestaties. Je beklaagt je over de kritiek van de fans, maar je doet er niks aan om de situatie te verbeteren. Je verdient het om naar de beloften gestuurd te worden, misschien ga je dan eindelijk eens jouw kloten bewegen."



Gelukkig voor de technisch verfijnde speler die vorig jaar een groot aandeel had in de 34ste titel van Anderlecht was er ook een supporter die vurig voor hem in de bres sprong:



No comment 🙈🙈🙈#jpl#😱😱😱 — Sofiane Hanni (@SofianeHanni) December 3, 2017

La seule chose qui est « No comment » c’est tes prestations espèce de merde, tu te plains des critiques des supporters mais tu ne fais rien pour améliorer la situation, tu mérites d’aller en U21 peut être qu’après tu bougeras tes couilles — Gavii (@GaviiFIFA) December 3, 2017

Toi t’es le genre de gros fils de pute qui défend encore Teodorczyk, moi je suis un vrai supporter, marre de voir ces pseudos stars qui coulent notre club !!!!! — Gavii (@GaviiFIFA) December 3, 2017

Un vrai supporter n'insulte aucun de ses joueurs. T'es juste une grosse merde. Je pense que Sofiane est le premier conscient de ce qu'il doit améliorer, il n'empêche qu'il a inscrit 3 buts et fait 6 assits cette saison. D'autres joueurs du noyau ne peuvent pas s'en venter. — Rsca-ArenA.be (@RscaArenaBe) December 3, 2017