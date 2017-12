Vlogster kan prijs winnen met pionierswerk voor vrouwenvoetbal

Foto: © Jimmy Raemdonck

Emma Coolen kent u misschien al/nog via onze webstek, want de speelster van Moldavo in de eerste nationale van het Belgische vrouwenvoetbal vlogt over haar weg naar het WK 2019, waar ze graag bij de Oranje Leeuwinnen zou uitkomen.

Ondertussen heeft Coolen al flink wat pionierswerk verricht, wat haar nu ook mogelijk een prijs kan opleveren via haar hogeschool.

Ze is namelijk voor al haar goede werk in de emancipatie van het vrouwenvoetbal genomineerd als een van de vijf finalisten als Avansstudent van het jaar.

Een jury buigt zich nu over de finalisten, daarna weten we of Coolen ook effectief uitgeroepen wordt tot student van het jaar.