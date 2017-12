🎥7-0! Liverpool van bankzitter Mignolet doet Anfield Road kirren van de pret, hattrick voor Coutinho

Spektakel op Anfield Road vanavond, waar Liverpool verwoestend uithaalde: 7-0! 'The Reds' van de immer bevlogen Jürgen Klopp wilden in hun jacht op kwalificatie voor de 1/8ste finales van de Champions League duidelijk niks aan het toeval overlaten. Prooi Spartak Moskou zag flink wat sterretjes.

Een penalty van Philippe Coutinho om de debatten mee te openen, het kon niet beter beginnen voor de 'Liverpudlians'. En de Braziliaanse nummer 10, zijn mislukte flirt met Barcelona lijkt intussen volledig doorgespoeld, was op dreef want hij tekende nauwelijks tien minuten later al voor de 2-0.

Hattrick voor uitblinker Coutinho

Voor de rust deed ook die andere Zuid-Amerikaanse parel Roberto Firmino zijn duit in het zakje voor 3-0. En ook na de koffie moest Spartak Moskou, op de derde plaats met drie punten minder dan Liverpool en dus nog volop in de running, meteen incasseren. In amper drie minuten tijd 4-0 en 5-0 via Sadio Mané en - u raadt het al - uitblinker Coutinho.

3 - Philippe Coutinho has scored his first ever hat-trick for Liverpool in all competitions. Sublime. — OptaJoe (@OptaJoe) December 6, 2017

En als je dan toch bezig bent, kan je de show maar beter tot in de puntjes verzorgen. In een totaal overbodig slotkwartier deden de pijlsnelle Mané en schutter in vorm 'Mo' Salah er nog twee bij, goed voor een duizelingwekkende 7-0. Liverpool door met 12 op 18. Het Spaanse Sevilla kwam niet verder dan 1-1 tegen het bescheiden NK Maribor en vergezelt Liverpool richting 1/8ste finales.

What a win, good job lads ⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽ Up to the next round 💪🏻 Looking forward to the draw next Monday! 👍🏻#LFC #YNWA #UCL pic.twitter.com/iQ6M2izzxT — Simon Mignolet (@SMignolet) December 6, 2017