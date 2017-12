Ai! Belgische U19 loot kleppers in laatste kwalificatieronde voor het EK, U17 mag dromen

Foto: © KBVB

Vandaag is er bij de UEFA geloot voor de laatste kwalificatieronde van het EK U19 in Finland. De Belgen hebben pech en zitten in een loodzware groep.

Met de indeling in Pot 3 was het bang afwachten welke toppers de troepen van Gert Verheyen tegenover zich zouden krijgen. Met Spanje en Frankrijk viel dat wel heel zwaar uit.

Frankrijk heeft altijd goeie jeugdteams en ook Spanje is een absoluut topland. Gezien maar één team uit de groep zich kwalificeert, ziet het er helemaal niet rooskleurig uit.

#U19EURO elite round draw in full - games in spring, 7 group winners join Finland in July's finals pic.twitter.com/o1NEqrPNSR — UEFA.com (@UEFAcom) December 6, 2017

Nog deze ochtend werd ook geloot voor de eerste kwalificatieronde voor het EK van volgend seizoen. Daar zitten de Belgen alweer met Frankrijk in de groep.

Full details of the 2018/19 #U19EURO qualifying round draw - dates/hosts for the autumn groups tbc, Germany/Portugal bye to elite round, finals in Armenia in July 2019 pic.twitter.com/uzjYPBF70i — UEFA.com (@UEFAcom) December 6, 2017

De U17 komt er dan weer beter vanaf. In de eliteronde komen zij Kroatië, Zweden en Cyprus tegen, een meer haalbare kaart lijkt dat op het eerste gezicht.