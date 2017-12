Anderlecht bijzonder inefficiënt in Champions League, dat beseft ook Sven Kums

Anderlecht heeft de Champions League met opgeheven hoofd kunnen verlaten. Het won op bezoek bij Celtic Glasgow met 0-1, bracht ons land nog wat punten op in de UEFA-rankings en eindigde niet als slechtste ploeg ooit op het kampioenenbal. Maar er zat meer in, als er wat meer efficiëntie was.

In Glasgow kreeg Sven Kums een opgelegde kans in de eerste minuten, maar hij trapte recht op doelman Gordon. "We hebben nog kansen gehad daarna, maar we hebben er jammer genoeg niet kunnen van profiteren", aldus de middenvelder van Anderlecht.

2 op 53

En zo was het opnieuw nét niet voor Anderlecht. "Wie weet hoe anders het had kunnen lopen als die bal er wél in gaat." Maar de spelers van Anderlecht keken ook vooral naar de thuismatchen, waarin ook veel kansen verloren gingen.

De drie grote van Teodorczyk tegen Bayern? Het is slechts een van de vele voorbeelden. Paars-wit scoorde amper twee keer, maar schoot in zes wedstrijden wel 53 keer richting doel. Weinig ploegen leggen zo weinig efficiëntie aan de dag.