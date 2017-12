Duidelijke taal van Van Holsbeeck: "Met Hein van in het begin, hadden we ons geplaatst"

Anderlecht keerde uit Glasgow terug met een mooie overwinning en heel wat lof, maar Europees zijn de Brusselaars wel uitgeschakeld. Volgens Herman Van Holsbeeck had het anders kunnen lopen.

"We zijn tevreden en toch teleurgesteld", aldus Van Holsbeeck na de 0-1 zege bij Celtic aan RTBF. "We hadden ons moeten kunnen kwalificeren voor de Europa League, als je de kwaliteiten van Celtic ziet."

Het was in eigen huis tegen Celtic dat het fout liep voor de Belgische recordkampioen. "Die thuismatch is onze grootste ontgoocheling. Indien we Hein Vanhaezebrouck dan al hadden gehad, hadden we ons volgens mij geplaatst."

Voetbal én resultaten gingen erop vooruit

Onder de nieuwe coach loopt het immers beter. "Zij die ons week na week volgen, kunnen dat getuigen. Er is een positieve evolutie. Niet alleen qua resultaten, maar ook qua spel. Onder Weiler haalden we onze resultaten zonder de bal te hebben, nu proberen we goed te voetballen en ook die resultaten te halen."