Weer nummer 1, maar Butelle mag nog altijd gratis weg

Ludovic Butelle is weer boven water gekomen. De 34-jarige Fransman is weer de nummer 1 onder de Brugse keepers. En krijg hem van die plaats nog maar eens weg dit seizoen... Maar intussen is er eigenlijk niets aan zijn situatie veranderd...

Butelle zijn contract loopt eind dit seizoen af en Club Brugge gaat de optie voor een bijkomend jaar niet lichten. Dat betekent dat hij nog altijd gratis weg mag in januari, weet Het Nieuwsblad. Butelle is echter niet echt van plan om te vertrekken, behalve als er een ander niet te weigeren aanbod komt.

Onder de nieuwe keeperstrainer Tomislav Rogic wil hij zich opnieuw tonen, nu iedereen van nul herbegint. Als Butelle straks onder de lat blijft staan tot het einde van het seizoen, zou Club wel weer willen praten.