Supporters Bayern maken zich nog altijd druk en protesteren opnieuw: "Anderlecht, geef ons het gestolen geld terug"

Tijdens de match tegen Anderlecht gooiden de supporters van Bayern München valse biljetten op het veld. Daarmee wilden ze de hoge ticketprijzen aankaarten die Anderlecht vroeg. Ze werden getrakteerd op een boete daarvoor. Tegen PSG protesteerden ze weer...

"Throwing fake money is charged but exploiting our football is fine ?" In het Nederlands: "Met vals geld gooien wordt beboet, maar ons voetbal uitbuiten, dat mag?"

De fans van Bayern kregen van de UEFA een boete voor het werpen van die biljetten. Ze moesten voor de match in Anderlecht 100 euro betalen voor een plaats en dat vonden ze te gortig. Een ander spandoek luidde: "UEFA/RSCA geef ons het geld terug dat jullie van ons gestolen hebben."