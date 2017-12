Gentenaar kijkt ernaar uit om "Belgische sterren" te bekampen op het WK: "Schrik hebben we niet"

Foto: © photonews

Dylan Bronn was er al op gebrand om de WK-selectie van Tunesië te halen, maar nu zijn land tegen België geloot werd, sinds een half jaar zijn nieuwe thuis, is die droom alleen maar groter geworden.

De transfer die wat in de schaduw van de recordsommen voor Andrijasevic en Sylla bleef, maakt week na week meer kans. Hij staat immers vast in het team sinds Vanderhaeghe overnam, dus een selectie voor dat WK zit erin voor Bronn, die al één oefeninterland speelde met Tunesië. Over de WK-loting zelf is hij alvast enthousiast.

“Ik ben echt super content”, aldus Bronn. “We komen tegen twee regelrechte kleppers uit met Engeland en België. Verder moeten we ook van Panama opletten, het is immers niet voor niets dat ze op het WK staan. Het zijn vaak de kleinere teams die voor de verrassing zorgen.”

Een droom om tegen al die topspelers te spelen, maar het zijn ook 'maar' mensen -Dylan Bronn

Dat het tegen België is, zorgt voor een extra stimulans. “Al die grote spelers, het is een droom om daartegen te spelen. Schrik heb ik niet, die sterren zijn en blijven ook gewoon mensen. Op het veld is het elf tegen elf. De motivatie zal in het rood gaan tegen die spelers. Ik zie ze elk weekend op tv in de grootste competities.”

De Belgische spion is hij vooralsnog niet. “Daarover hebben we nog niet gesproken”, lachte Bronn. Misschien komt dat er in de toekomst van. "Ik heb wel contact met de andere spelers van de Tunesische selectie.