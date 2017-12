Dury wil grote veranderingen in Jupiler Pro League: "Want hoeveel topmatchen hebben we al gezien?"

Foto: © photonews

Zulte Waregem neemt het op donderdagavond op in het eigen Regenboogstadion tegen Lazio. De Europese competitie kostte Dury & zijn troepen dit seizoen al de nodige punten, maar de oefenmeester van Essevee ziet nog meer problemen én pleit voor een aanpassing van het competitieformat.

"Er moet nagedacht worden over het competitieformat", aldus Dury op zijn persconferentie in het Regenboogstadion een dag voor het treffen met Lazio. "Hoeveel topmatchen zijn er al geweest dit seizoen? Ze zijn op een hand te tellen."

Te veel spanning op onze competitie

"Er zit gewoon te veel spanning op onze competitie", beseft Dury. "We willen voetballen tot 27 december, omdat we kerstvoetbal willen zoals in Engeland. Maar de budgetten zijn daar wel een veelvoud ... Neen, we moeten het format aanpakken. Misschien is het niet slecht dat dit ons overkomt", verwees hij naar het ontbreken van een Belgisch team na Nieuwjaar in een Europese competitie - voor het eerst in 13 jaar.

Die budgetten spelen volgens de trainer ook een rol in Europa overigens: "De nummer 10 uit Spanje in de finale van de Europa League? Vroeger kon dat, nu gaat het over teams als AC Milan, Lazio of Zenit. We zullen nog wel stunten in de toekomst, maar echt ver raken ..."