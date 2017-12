Anderlecht krijgt Celtic Park stil: "We hebben de bal ongrijpbaar gemaakt voor hen"

Hein Vanhaezebrouck blijft vasthouden aan zijn rotatiesysteem met zijn doelmannen. Frank Boeckx stond onder de lat in Celtic Park en kende eigenlijk een heel rustige avond. In de tweede helft moest hij wel een paar keer gepast tussenkomen. Maar ook hij bleef met een wrang gevoel achter.

Boeckx benadrukte wel de teamprestatie. "Als ploeg hebben we een fantastische wedstrijd gespeeld", bewierookte hij zijn maats. "Op voorhand wist je dat het moeilijk ging worden, maar als we die kans na twee minuten afmaken..."

"Dan kon het misschien nog en kon je rustig op zoek naar een tweede goal. Nu kwam die eerste misschien wat te laat. Ik geloofde er wel in want we hadden de controle over de wedstrijd. Dan komen de kansen wel."

Geen hel

Anderlecht kreeg Celtic Park op bepaalde momenten zelfs stil. "Dat is een compliment. Als je hier sfeer krijgt, dan wordt het moeilijk. Maar we hebben de bal ongrijpbaar gemaakt voor hen. Hier hebben we het zeker niet laten liggen. We wisten dat we veel gingen leren in zo’n poule en we weten nu dat efficiëntie heel belangrijk is."