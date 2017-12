Vanhaezebrouck grotendeels tevreden, maar ziet nog één groot werkpunt: "Daar moesten we meer uithalen"

Foto: © photonews

Onder Hein Vanhaezebrouck pakte Anderlecht zijn eerste punten dit seizoen in de Champions League. Ook wij zijn er zeker van dat het een andere zaak was geweest indien hij tegen Celtic thuis al aan het roer had gestaan. Maar goed, toch een eerredder dus.

Vanhaezebrouck wist dat het mission impossible ging worden. "Je wist realistisch gezien dat als je met drie goals verschil wil winnen, alles moest meezitten. En dat was niet het geval. We konden al na twee minuten scoren maar hadden daarna nog goede momenten. Waarbij we sneller moesten afdrukken van buiten de zestien, maar telkens zochten naar de nog betere oplossing. Daar moesten we meer uithalen."

Voetbal met veel beweging

De trainer was wel tevreden over wat zijn ploeg liet zien. "We hebben niets weggegeven in de eerste helft en ook de tweede hadden we grotendeels onder controle. Dan scoren we ook en als die tweede valt, dan weet je dat er wat paniek komt."

"Als je Celtic Park voor de helft van de wedstrijd stil krijgt, dan heb je het wel goed gedaan. Als groep hebben we gevoeld dat als we proberen te voetballen met veel beweging, dat wij tot veel in staat zijn. Dit was, denk ik, onze beste wedstrijd sinds ik hier ben."