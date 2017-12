22ste seizoen Anderlecht voor Deschacht? Dat zal nog veel voeten in de aarde hebben

Olivier Deschacht meent dat hij nog één - of zelfs twee - jaar kan doorgaan als profspeler bij Anderlecht. De bijna 37-jarige routinier knokte zich dit seizoen voor de zoveelste keer in de ploeg. Maar of hij dat nieuwe contract gaat krijgen, is niet zo vanzelfsprekend.

De evaluatie zal pas op het einde van het seizoen gemaakt worden. Deschacht heeft sowieso als troef dat hij onder Hein Vanhaezebrouck terug titularis is geworden. Maar volgende zomer zal Vanhaezebrouck zijn kern helemaal naar zijn hand willen zetten en daar horen waarschijnlijk ook een paar nieuwe verdedigers bij.

Kara en Spajic vertrekken mogelijk, maar ook dan heeft Deschacht nog het voordeel dat hij Belg is. Het wordt immers weer niet makkelijk om kwaliteitsvolle vervangers te halen die ook de Belgische nationaliteit hebben. Een elk seizoen weerkerend probleem om de kern aan te vullen.

Laatste woord bij Vanhaezebrouck

Maar Deschacht moest dit seizoen al serieus inleveren voor zijn éénjarig contract en zal dat in ieder geval nog een keer moeten doen. Iets wat hem ook niet zou storen, want hij wil gewoon zo lang mogelijk spelen.

Het laatste woord zal sowieso bij Hein Vanhaezebrouk liggen. Indien hij denkt hem nog te kunnen gebruiken, al was het maar als depanneur, zal Deschacht onder bepaalde voorwaarden wel nog een nieuw contract krijgen.