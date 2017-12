Blessureprobleem bij Anderlecht na Celtic en nog een vraagstuk in de verdediging

Foto: © photonews

De wedstrijd tegen Celtic heeft ook in de blessureboeg zijn sporen nagelaten. Halfweg de tweede helft moest Kara Mbodji naar de kant. Niet door problemen aan de knie, maar wel aan de adductoren.

Kara had wel een stevige tik tegen de knie gekregen, maar die schade viel mee. Maar hij bleef last hebben aan de adductoren en dus vroeg hij zelf om zijn wissel. Vandaag moet er meer duidelijkheid komen over de blessure, maar voor de match tegen Charleroi is in ieder geval hoogst onzeker.

Josué Sa zou dan zijn vervanger worden. De vraag is of Ivan Obradovic mag blijven staan na zijn sterke prestatie tegen Celtic. Hij nam de plaats in van Olivier Deschacht, die meestal mag spelen.