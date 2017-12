🎥 Binnenkort een nieuw soort voetbal? Dit moet je echt gezien hebben

Foto: © photonews

Leuke taferelen: Enkele jongens besloten een voetbalmatch te houden op een ijshockey-terrein en wat schitterende beelden opleverde. Misschien is het geen slecht idee om dit eens met je vrienden uit te proberen?

Alledaags is het niet, maar dat het wel eens leuk lijkt om te doen is zeker. In onderstaand filmpje besloten ze voetbal te spelen op een terrein waar er normaal ijshockey wordt gespeeld. Uiteraard gaat dit gepaard met enkele hilarische valpartijen. Geniet mee van 'soccer on ice':