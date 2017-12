🎥 Opvallend: Roger Vanden Stock gaat fans bedanken voor hun schitterende steun

Foto: © photonews

Roger Vanden Stock was fier op de naar Glasgow meegereisde supporters. Die lieten zich goed horen in de hel die Celtic Park normaal gezien is. Ze steunden de ploeg 90 minuten lang en dus wou de preses hen bedanken.

Vanden Stock doet het normaal gezien niet, maar na de match trok hij richting het supportersvak van Anderlecht en ging de fans groeten en bedanken. Met de hand op het hart op een bepaald moment.

Een emotionele Vanden Stock leek dus ook een beetje afscheid te nemen. Zijn 200ste Europese match kon ook wel eens zijn laatste geweest zijn als voorzitter als de club verkocht wordt. Al is dat nog wat voorbarig...